كأس العالم 2018
الخميس 14 يونيو 2018 18:14

شاهد| إبراهيموفيتش: كأس العالم بدوني لا يستحق المشاهدة

قال مهاجم السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش اليوم الخميس قبل ساعات من مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو إن "كأس العالم بدوني لا يستحق المشاهدة".

كان إبراهيموفيتش يكرر مازحا ما قاله في عام 2013 بعد تعرض السويد للهزيمة على يد البرتغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 2014 في البرازيل.

وبالرغم من أن السويد تمكنت من التأهل هذه المرة، فإن إبراهيموفيتش، الذي سجل 62 هدفاً في 116 مباراة مع السويد لم يكن ضمن الفريق، بل يعمل في شيء مختلف وهو الترويج لشركة فيزا لبطاقات الدفع.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي عقب بطولة أمم أوربا (يورو 2016). ويلعب حاليا في صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي.

وقال إبراهيموفيتش إنه ينبغي لمنتخب بلاده الاستمتاع باللعب في نهائيات كأس العالم في ظل عدم المعاناة من الضغط أو التوقعات العالية.

وقال المهاجم البالغ عمره 36 عاما في تصريحات الصحفيين: "أعتقد أن السويد تعاني من ضغط أقل عندما لا أكون موجودا لأنه عندما أكون هناك يفترض الفوز بكل شيء".

وأضاف صاحب التصريحات الطريفة: "استمتعوا بالأمر. لا يوجد ضغط لأني لست هناك".

وستلعب السويد في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

المصدر
رويترز
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كأس العالم
إبراهيموفيتش
فيزا
السويد

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