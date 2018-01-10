قطاع غزة
الأربعاء 10 يناير 2018 18:11

شاهد: أُسر فلسطينية تعود إلى بيوت أعادت جمعية قطرية إعمارها

عادت عائلات فلسطينية إلى بيوتها التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها عام 2014. على غزة، بعد أن أعيد بناؤها من قبل مؤسسة خيرية قطرية.

وعادت عائلة الخالدي في مدينة غزة إلى بيتها الذي دمرته غارة جوية إسرائيلية أثناء الحرب على غزة 2014. وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.

وحدث تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس حيث قامت إسرائيل بضربات جوية وقصف على غزة المكتظة بالسكان، ويقول سمير الخالدي أحد العائدين، إن المبنى الذي كانوا يقطنونه تحول بأكمله إلى ركام في غضون 10 دقائق.

وعائلة سمير الخالدي من بين 42 عائلة انتقلت إلى شقق جديدة في المبنى الذي أعيد البناء فيه وتعميره من قبل مؤسسة قطر الخيرية.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن حوالي 70 في المائة من منازل غزة التي دمرت في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 والبالغ عددها 126 ألف منزل، تم إعادة تعميرها.

ويقول محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في غزة، إن هذا المشروع أحد المشاريع التي نفذتها مؤسسة قطر الخيرية خلال العامين الماضيين، وقد تم تسليم المبنى وأعطيت مفاتيح الشقق لأصحابها، واستفاد 300 شخص من هذا المشروع - حوالي 43 عائلة – وأن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 2.2 مليون دولار.

المصدر
رويترز
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