شاهد: أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب

تقدم وكالة زواج في الدار البيضاء عزّابا وعزباوات لنظرائهم الراغبين في الزواج، واستلهم مؤسس الوكالة الفكرة من كتاب ماليزي، ويقدم استشارات قانونية ودورات تدريبة في مهارات الزواج.

"تحفة العروس": حياة، شابة مغربية عزباء تبلغ من العمر 29 عامًا، وترغب في الزواج.

الفتاة تعيش في الدار البيضاء وقد سجلت بياناتها لدى وكالة تأمل أن تساعدها في العثور على رجل تقضي معه بقية حياتها.

وكالة "تحفة العروس" أسسها حكيم عالم، وهي أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب.

الوكالة بدأت كموقع إلكتروني في عام 2013، لكن في 2017 بدأت في استقبال زبائن - مثل حياة- بشكل شخصي.

عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب "تحفة العروس"، الذي يتحدث عن المبادئ الأساسية للزواج، وكذلك وكالات الزواج الماليزية الناجحة التي ساهمت في تزويج آلاف الشباب الماليزيين.

حياة يجب أن تقدم عددًا من الوثائق الشخصية، من بينها السجل الجنائي، وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، تدرس الوكالة ملفها وتقترح مرشحين تراهم مناسبين.

وكالة "تحفة العروس" تتكون من عدة أقسام: التدريب، والاستشارات، والقسم القانوني، والديني.

الوكالة تأمل في تشجيع الشباب على الزواج، والإشراف عليهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للزواج الناجح، وذلك من خلال دورات تدريبية.

حكيم عالم يقول إن الوكالة نجحت في تغيير مفاهيم عدة أشخاص تجاه هذا النوع من الخدمات المتعلقة بالزواج. حكيم عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب "تحفة العروس" أكثر من ألف عميل: بمرشحين تتراوح أعمارهم بين 20 و68 عامًا من عدة دول كتونس والسعودية وكندا، تنشط الوكالة في عملها بقوة.

منذ تأسيسها، يقول القائمون على الوكالة إنهم تلقوا بيانات من أكثر من ألف عميل، أكثر من 35% منهم أصبحوا متزوجين الآن، بعضهم منذ أقل من شهر فقط.

الوكالة تقول إنها استقبلت 200 عميل في عام 2019، 60% منهم سيدات، لكنهن ما زلن يواجهن بعض الأفكار المسبقة لدى المجتمع.

الوكالة توفر دورات تدريبية لتعليم الزوجين كيفية التواصل مع بعضهما البعض بشكل صحيح بمجرد الزواج، كما تقدم الوكالة المشورة للعملاء حول الجوانب القانونية لعقد الزواج.

لذلك إذا كان العميل محظوظا بما يكفي وعثر على شريك للحياة، فإن هذا التدريب يساعده على دخول عالم الزواج بأكبر عدد ممكن من المهارات لإنجاحه، وفق الوكالة.

يشار إلى أن هناك تقارير دولية كانت قد لفتت إلى أن نسبة تفشي العنوسة بالمغرب وصلت إلى 40%.