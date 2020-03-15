الأحد 15 مارس 2020 23:10
شاهد: أول مصري يتعافى من كورونا في إيطاليا يتحدث للجزيرة مباشر
روى المصري شوكت نصر، أول مريض مصري مصاب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) يتعافى في إيطاليا، للجزيرة مباشر رحلته مع المرض.
وقال شوكت إنه أصيب وزوجته بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وبتعب شديد في الجسم وتواصلت معهما لفترة.
وأضاف أنه مع تدهور الحالة الصحية لزوجته اضطر لنقل زوجته إلى المستشفى ليكتشف بعد ذلك إصابتهما بالفيروس.
وتابع أنه عانى من آلام شديدة منذ إصابته بالفيروس وتم عزله في المستشفى لمدة خمسة أيام نظرا لأن الأعراض كانت قد بدأت عليه قبل عشرة أيام.
وأشار شوكت أن لديه 5 أبناء لم يصابوا بالفيروس على الرغم من أنهم يعيشون معه وزوجته في نفس المنزل.
المصدر
الجزيرة مباشر
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