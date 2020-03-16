تغطية مع الحكيم لوباء كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 19:38

شاهد: أول متعافية أمريكية من كورونا في حوار حصري مع الجزيرة مباشر

أجرى برنامج (مع الحكيم)، على شاشة الجزيرة مباشر، لقاءً مع أول متعافية أمريكية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحدثت إليزابيث شنايدر (37 عامًا)، عبر تطبيق سكايب من مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد من دون ظهور أي أعراض عليها.

وأصيبت شنايدر بالفيروس يوم 22 فبراير/شباط الماضي، أثناء حضورها حفل لبعض أصدقائها، وأن 10 أشخاص منهم ثبتت إصابتهم لاحقًا.

 

المصدر
الجزيرة مباشر

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