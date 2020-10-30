فيروس كورونا
الجمعة 30 أكتوبر 2020 12:50

شاهد: أول ظهور لطبيب ووهان بعد تعافيه من كورونا..هل استعاد لونه؟

يي فان تحولت بشرته للون الأسود بعد إصابته بكورونا
ديلي ميل
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية إن طبيب ووهان الذي تحول لون بشرته إلى اللون الداكن نتيجة لإصابته بفيروس كورونا قد عاد الآن إلى طبيعته.

وتصدّر يي فان وزميله هو ويفينغ، عناوين الصحف في بداية انتشار الوباء بعد تداول لقطات لهما في المستشفى عبر الإنترنت، وبينما تعافى يي فان من المرض، توفي هو ويفينغ في يونيو/ حزيران.

وفي لقطات تم إصدارها حديثًا، عاد يي فان إلى المستشفى كي يشكر الأطباء الذين عالجوه، وظهر لأول مرة أمام الكاميرات بعدما عاد لون بشرته إلى طبيعته.

وكان قد شُخص يي فان بـ كوفيد-19 في يناير/كانون الأول الماضي، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته، ثم تحول لون بشرته إلى الأسود أثناء تلقيه العلاج.

ولم يُعرف سبب تغيير لون البشرة على وجه التحديد، لكن بعض التقارير رجحت أنه أحد مضاعفات تلف حدث بالكبد بسبب المرض، بينما رأي أطباء آخرون إنه كان رد فعل لمضاد حيوي أُعطي للطبيبين في بداية علاجهم.

وعندما تغير لون بشرتهما في البداية، توقع الأطباء أن يعودا إلى طبيعتهما بمجرد تعافيهم من المرض.

واستدعت حالة يي فان استخدام مضخة تقوم بتوزيع الدم عبر رئة اصطناعية وصولا لمجرى الدم مرة أخرى حتى مارس/ آذار، ثم خرج في نهاية المطاف من المستشفى في مايو/ أيار.

وفي مقطع فيديو نشرته محطة CCTV الصينية الحكومية في أبريل/نيسان، قال يي إنه "تعافى بشكل أساسي" وتمكن من التنفس جيدا بشكل عام، لكن المشي كان لا يزال صعبًا بعض الشيء. 

وتلقى الطبيب الآخر "هو" نفس العلاج وبدأت صحته في التحسن، إلا أنه أصيب بنزيف في المخ وتوفي في 2 يونيو/حزيران، وأثارت وفاته ردَ فعلٍ عنيفاً تجاه السلطات الصينية والطريقة التي تم بها التعامل مع الجائحة.

إقرأ أيضا: 

كورونا يحول بشرة طبيبين صينيين للون الأسود.. ما السبب؟

المصدر
الجزيرة مباشر
نيوزويك
كلمات مفتاحية
كورونا
طبيب صيني
تحول
بشرة الوجه

اقرأ أيضا

Thumbnail
بالهتافات والأناشيد.. مظاهرات تعم بلدانا عربية وإسلامية لنصرة الرسول (فيديو)
Thumbnail
نصرة للنبي محمد.. مظاهرة حاشدة في الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة (فيديو)
Thumbnail
تعنت إثيوبي مع مسافرين مصريين واحتجازهم بالمطار لساعات (فيديو)
Thumbnail
قطر تحيل المسؤولين عن تفتيش مسافرات بمطار حمد للنيابة العامة
Thumbnail
علماء الهند وآراء جديدة في حد الرجم

الأكثر قراءة

  1. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  2. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  3. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  4. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد
  5. سامح شكري: الغرب "يفتري" على سجل مصر في حقوق الإنسان