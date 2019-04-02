شاهد: أول طبيبة أسنان من "ضعاف السمع" في مصر

أصبحت إسراء البابلي التي تبلغ من العمر 27 عامًا وتعيش بالقاهرة، أول طبيبة أسنان من "ضعاف السمع" في مصر.

من هي إسراء؟ إسراء حظيت بتكريم من الرئيس المصري في عام 2017 وفي العام نفسه اختارتها الأمم المتحدة لتلقي خطابا كأول متحدثة فاقدة لحاسة السمع.

إسراء هي أول طبيبة أسنان تعاني من ضعف السمع في مصر.

وُلدت إسراء مع مشاكل في السمع وهي بالكاد قادرة على سماع أي صوت، حتى مع وجود جهاز ضعف السمع.

عندما بلغت سن 18، توقفت أجهزة السمع لديها عن العمل بشكل كامل.

إسراء لم تفقد الأمل، فقد اختارت زراعة قوقعة الأذن التي تتصل بعصب السمع. إسراء أثناء ممارسة عملها "ليست إعاقة": ترفض إسراء دائمًا أن يُنظر إليها على أنها شخص مصاب بإعاقة، وهذا ما جعلها تختار مهنة مليئة بالتحديات.

إسراء تقول إن كلية طب الأسنان كانت صعبة لأنها اضطرت إلى الاعتماد على قراءة الشفاه.

لكن ما يزال التواصل صعبًا في عملها بسبب تأثير ضعف السمع على كلامها.

على الرغم من التغلب على العديد من التحديات لتحقيق حلمها، تقول إسراء إن من بين الأمور الصعبة التي تواجهها التعامل مع تحامل بعض الناس.

عفاف الغريب، والدة إسراء، تقول إن الأمور تحسنت كثيرًا منذ أن اكتشفت أن ابنتها الكبرى تعاني من مشاكل في السمع منذ 30 عامًا تقريبًا. إسراء مع والدتها ضعف السمع والصم: اختصاصيو السمع يميزون بين ضعف السمع وبين الصمم (العجز عن سماع الكلام وفهمِه) بصفة عامة.

المصابون بضعف السمع يستطيعون أن يسمعوا ويفهموا بعض الكلام، وخاصة إذا كان بصوت عالِ إلى درجة كافية، إلا أنهم قد يعجزون عن سماع بعض الأصوات الأخرى مثل جرس الباب أو النغمات الموسيقية العالية، أخرى يسمعونها مشوّهة.

الأطفال الصم والمصابون بضعف شديد في السمع يجدون صعوبة كبيرة في تعلم الكلام لأنهم ببساطة يعجزون عن سماعه، والأطفال يتعلمون الكلام بتقليد نطق الآخرين له.

لا يتعلم كثير من الصمّ الكلام بصورة جيدة تكفي لإفهام الآخرين أبدًا، ويستخدمون لغة الإشارة وأساليب خاصة أخرى للتفاهم.

كثير من الصم وضعاف السمع يحصلون على درجات جامعية ويعولون أنفسهم وبعضهم نجح في مهن متعددة. وقد أبدع الموسيقي الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن بعض أجمل أعماله بعد أن أصبح أصمَّ.