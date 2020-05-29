فيروس كورونا
الجمعة 29 مايو 2020 21:09

شاهد: أول صلاة جمعة في تركيا بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا

تركيا تشهد أول صلاة جمعة بعد توقفها مؤقتًا للحد من انتشار فيروس كورونا
تركيا تشهد أول صلاة جمعة بعد توقفها مؤقتًا للحد من انتشار فيروس كورونا
رويترز
شهدت مدن تركيا إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

وأمّ رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش المصلين في مسجد "فاتح" بمدينة إسطنبول، في أول صلاة جمعة، بعد انقطاع طويل لصلاوات الجماعة ضمن تدابير فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

وشارك في صلاة الجمعة نحو 5 آلاف شخص، مع مراعاة قواعد مسافة التباعد الاجتماعي والنظافة.

 

 

 

ولفت أرباش إلى أن اليوم يصادف أيضًا فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح قبل 567 عامًا في 29 مايو/ أيار 1453.

وبعد خطبة الجمعة، أوصى أرباش المصلين بأداء النوافل في منازلهم، حفاظا على قواعد السلامة والوقاية من الفيروس.

 

وشارك في الصلاة سياسيون ونواب ووزراء بينهم وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والرئيس الأسبق للبرلمان التركي إسماعيل قهرمان، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وغيرهم من المسؤولين.

 

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.

وكان أرباش قد أعلن، أمس الخميس، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقًا ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا المستجد.

ومؤخرًا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو الحالي، وستسمح السلطات مبدئيًا بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

وتدريجيًا، ستُفتح المساجد بشكلٍ كامل خلال أسابيع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نفسها بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، منذ 16 مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس التاجي.

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المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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