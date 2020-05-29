شاهد: أول صلاة جمعة في تركيا بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا
وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.
بعد انحسار كورونا.. تركيا تستأنف صلاة الجمعة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020
أقيمت الصلاة في المساجد والأسواق والملاعب والساحات العامة مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي
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احتفال تركيا 🇹🇷 بعودة صلاة الجمعة كان رائعا ومبهجا خصوصا وانه يوافق يوم الفتح الكبير للقسطنطينية ٢٩ مايو— نور الدين عبد الحافظ (@mahater0000) May 29, 2020
الاف الذبائح تم توزيع لحومها مع الحلوى وسجاجيد الصلاة وجاء هطول المطر ليزيد بهاء اليوم الجميل
#جمعه_مباركه pic.twitter.com/oZLYHGwARX
#مساحات_اونلاين— مساحات اونلاين Messahat online (@messahatonline) May 29, 2020
🔴 أداء صلاة الجمعة اليوم من مساجد #تركيا#فيروس_كورونا pic.twitter.com/hf96Iplv38
وأمّ رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش المصلين في مسجد "فاتح" بمدينة إسطنبول، في أول صلاة جمعة، بعد انقطاع طويل لصلاوات الجماعة ضمن تدابير فيروس كورونا المستجد.
وشارك في صلاة الجمعة نحو 5 آلاف شخص، مع مراعاة قواعد مسافة التباعد الاجتماعي والنظافة.
ولفت أرباش إلى أن اليوم يصادف أيضًا فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح قبل 567 عامًا في 29 مايو/ أيار 1453.
وبعد خطبة الجمعة، أوصى أرباش المصلين بأداء النوافل في منازلهم، حفاظا على قواعد السلامة والوقاية من الفيروس.
وشارك في الصلاة سياسيون ونواب ووزراء بينهم وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والرئيس الأسبق للبرلمان التركي إسماعيل قهرمان، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وغيرهم من المسؤولين.
كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.
🔴 بعد 74 يوم من الحظر، وفي ذكرى فتح القسطنطينية التي فتحها السلطان "محمد الفاتح"..الساحات تمتلئ بالمصلين لأداء #صلاة_الجمعة 🤲 في مساجد #تركيا 🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/YKmhpvdatE— رضوان بولعويدات (@TCo1CZJh3xK018v) May 29, 2020
شاهد | بعد الأخذ بالإجراءات الوقائية ... إقامة #صلاة_الجمعة في تركيا— قناة التناصح (@TanasuhTV) May 29, 2020
برأيك .. ألا يمكن تطبيق هذا في بلادنا؟#التناصح pic.twitter.com/YPg6vIOTak
صور من صلاة الجمعة في مدينة سيواس التركية اليوم🧡🧡#جمعه_مباركة #تركيا pic.twitter.com/b3skHwnVkv— sheyma 🦋 (@Sheymahmt) May 29, 2020
صلاة الجمعة من تركيا .— اسلامبول (@8PMWaLJejE6vit4) May 29, 2020
الحمد لله رب العالمين. pic.twitter.com/fEDl7yTdpQ
وكان أرباش قد أعلن، أمس الخميس، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقًا ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا المستجد.
ومؤخرًا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو الحالي، وستسمح السلطات مبدئيًا بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.
وتدريجيًا، ستُفتح المساجد بشكلٍ كامل خلال أسابيع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نفسها بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.
ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، منذ 16 مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس التاجي.
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