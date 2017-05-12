مغامرون
الجمعة 12 مايو 2017 12:31

شاهد: أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة في العالم

أصبحت امرأة إيطالية وزوجها زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم والتي لا يقل ارتفاع أي منها عن8 آلاف متر، طبقا لما ذكرته الشركة المنظمة للرحلة الخاصة بالزوجين.

وقالت بيني هيوجو، إحدى المديرين البارزين في شركة "شو أويو" للرحلات السياحية في كاتماندو إن نيميس ميروي، 56 عاما، وزوجها رومانو بينت، 55 عاما، وصلا إلى قمة جبل أنابورنا التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر بشمال وسط نيبال صباح أمس الخميس. 

وأضافت أن "نيميس وزوجها وصلا إلى القمة أمس الخميس، لقد تحدثت إلي عبر الهاتف وبدت سعيدة للغاية".

وتابعت هيوجو أن الزوجين تسلقا الجبل بدون أكسجين إضافي ونزلا إلى معسكر القاعدة للجبل.

وأضافت "سوف يستغرقان ما بين أربعة إلى خمسة أيام للوصول إلى أقرب بلدة، ثم سيتوجهان بعد ذلك إلى كاتماندو".

وبدأ الزوجان رحلتهما في عام 1998، عندما وصلا إلى قمة جبل "نانجا باربات" الذي يبلغ طوله 8126 مترا في باكستان.   

ويعتبر تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم، بدون أكسجين إضافي عملا بطوليا نادرا بين المتسلقين، حيث نجح 12 متسلقا من الصفوة في هذه المحاولة حتى الآن.

يذكر أن متسلق الجبال الايطالي الاسطوري رينهولد ميسنر أصبح في عام 1986  أول شخص يتسلق القمم الـ14 في العالم بدون أكسجين إضافي. 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
تسلق جبال
نيبال
إيفرست
إيطاليا

اقرأ أيضا

Thumbnail
اعتقال مؤرخين في تركيا أساءوا لوالدة وبنت أتاتورك: ماذا قالوا؟
Thumbnail
بالصور: مصري يصنع سيارة تنافس التوك توك

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة