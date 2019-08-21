الأربعاء 21 أغسطس 2019 23:55
شاهد: أول تصريحات لرئيس الوزراء السوداني بعد أداءه اليمين
أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني في الفترة الانتقالية.
التفاصيل:
- أداء القسم جاء أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس على بابكر، وبحضور عدد من أعضاء المجلس بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
- حمودك قال في مؤتمر صحفي عقب أداء القسم إن الأولوية لحكومته هي "إيقاف الحرب في البلاد وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي والنهوض بالبلاد".
أبرز التصريحات:
- هدفنا معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة لكي لا يعتمد السودان على الهبات.
- خلق علاقات خارجية معتدلة وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة.
- سنعطي أولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد.
- يجب أن نعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا.
- هدفنا هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان.
- اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بإفريقيا وسنضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة.
- سنضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة.
- القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته.
- هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها.
- هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة.
- الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان.
- بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان.
- هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان.
- الخلافات والنقاشات السابقة بشأن مجلس السيادة كانت جزءا من التمرين الديمقراطي.
- وضعت معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة.
خلفيات:
- في وقت سابق الأربعاء، وصل حمدوك إلى الخرطوم، قادما من أديس أبابا.
- أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.
- حمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.
- عمل حمدوك، لسنوات أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
- الأربعاء أدى عبد الفتاح البرهان و٩ من أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستوري، فما تغيب عضو واحد هو محمد حسن التعايشي.
- الأعضاء العسكريين الذين أدوا اليمين هم، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين الكباشى، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن إبراهيم جابر كريم.
- من المدنيين أدى اليمين كل من حسن شيخ إدريس، والصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى، بالإضافة إلى رجاء نيكولا (شخصية توافقية).
- يتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
- يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.
- يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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