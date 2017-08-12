الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 12 أغسطس 2017 18:41

شاهد: أول أهداف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

سجل المصري محمد صلاح أول أهدافه مع فريقه الجديد ليفربول في مرمى واتفورد في أولى مباريات الفريقين ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وتقدم واتفورد بهدف سجله ستيفانو أوكاكا في الدقيقة الثامنة،وتعادل ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 29،ثم أضاف عبد الله دوكوري  الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 32.

وحصل صلاح على ضربة جزاء في الدقيقة 55 تمكن روبرتو فيرمينيو من تسجيلها بنجاح، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 57.

لكن ميغيل أنخيل بريتوس تعادل لواتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة في بداية مشوارهما بالدوري الإنجليزي.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
محمد صلاح
أهداف

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