كأس العالم 2018
الاثنين 25 يونيو 2018 21:07

شاهد: أورغواي تهزم روسيا بثلاثية نظيفة وتتصدر المجموعة الأولى

تغلبت أورغواي بسهولة على روسيا المستضيفة بثلاثية نظيفة (الاثنين) لتضمن صدارة المجموعة الاولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذلك بفضل ركلة حرة من لويس سواريز وهدف دينيس تشيرشيف في مرماه، إضافة لهدف قبل النهائي من إدينسون كافاني.

وخاضت روسيا، التي تأهلت بالفعل مع أورغواي لدور 16 عقب الفوز بأول مباراتين، أغلب فترات اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد إيغور سمولنيكوف بعد حصوله على انذارين عقب 36 دقيقة.

وافتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 10 بالهدف السابع له في كأس العالم وتضاعف تقدم أورغواي في الدقيقة 23 بعد أن سدد دييغو لاكسال لتغير تسديدته مسارها عقب اصطدامها بقدم تشيرشيف.

وضمن كافاني، زميل سواريز في الهجوم، الفوز لفريقه بتسجيله أول أهدافه في كأس العالم بتسديدة من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية في الدقيقة 90.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
روسيا
أوروغواي
لويس سواريز
إدينسون كافاني
دييغو لاكسال

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية تفوز على مصر في وداع كأس العالم
Thumbnail
عاهل المغرب يبلغ أمير قطر حرصه الراسخ على تعزيز العلاقات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم