الانتخابات الفرنسية
الخميس 4 مايو 2017 18:17

شاهد: أوباما يعلن دعمه لماكرون في الانتخابات الفرنسية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعمه للمرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا ايمانويل ماكرون

في شريط فيديو بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في الشريط بالإنجليزية "أود أن تعلموا أنني أدعم ايمانويل ماكرون"، مضيفا أن هذه الانتخابات التي يواجه فيها ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تتخذ "أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل فرنسا والقيم التي نتمسك بها".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أوباما
ماكرون
الانتخابات الفرنسية

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