أهم الصور
الأربعاء 23 يناير 2019 15:40

شاهد| أهم الصور: أمير قطر يلتقي البشيرفي الدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
غيتي
تناولت فقرة "أهم الصور"على (الجزيرة مباشر) اليوم الأربعاء أبرز وأهم الصور لأحداث ومجريات اليوم.
الدوحة 23 يناير
  • أمير قطر يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 من مرشحي الكلية الجوية.
الدوحة 23 يناير
  • الرئيس السوداني يزور الدوحة ويلتقي أمير قطر ويبحث معه عددا من الملفات المشتركة.
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باقا الغربية / حيفا 23 يناير
  • تشييع جثمان الطالبة الفلسطينية آية مصاروة التي قتلت في أستراليا.
  • عثر على جثمان آية قرب مركز تسوق في مدينة ملبورن بأستراليا.
  • الطب الشرعي الأسترالي كشف أن آية مصاروة توفيت نتيجة إصابات بالرأس.
ولاية تسمانيا / أستراليا 23 يناير:
  • حرائق غابات ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها. 
  • رجال الإطفاء يواجهون 720 كيلومترا من حرائق الغابات في الولاية.
  • الحرائق تتسبب في تدمير نحو 550 كيلو مترا مربعا من الغابات.
حدود كندا مع الولايات المتحدة 23 يناير:
  • تجمد أجزاء من شلالات نياغارا الشهيرة بعد تعرضها لعاصفة ثلجية.
  • العاصفة الثلجية اجتاحت الغرب الأوسط أثناء توجهها إلى الشمال الشرقي.
  • شلالات نياغارا تعد معلما سياحيا عالميا في كل من الولايات المتحدة وكندا.
  • العلماء يقدرون عمر شلالات نياغارا بنحو عشرة آلاف سنة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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شلالات نياغارا
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