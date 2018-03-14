الصراع في سوريا
الأربعاء 14 مارس 2018 12:00

شاهد: أهالي ريف إدلب يبتكرون مواقد للطبخ من بقايا القذائف

ابتكر أهالي ريف إدلب مواقد للطبخ من مواد بدائية وغريبة للغاية، وذلك بسبب غلاء وندرة المحروقات والمازوت والغاز جراء المعارك والقصف المستمر من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وتحت شعار "الحاجة أم الإختراع"، قام سكان ريف إدلب باستخدام بقايا قذائف دبابات النظام السوري وعلب صفيح ومروحة صغيرة "12 فولت" وصنعوا من تلك الأشياء مواقد بديلة تعمل بالحطب بتكلفة بسيطة جدًا جدًا وأفضل من مواقد الغاز والكهرباء. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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ريف إدلب
قصف النظام السوري
مواقد للطبخ
ابتكار
مواد بدائية
مواقد غريبة
بقايا القذائف

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