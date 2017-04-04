جريمة
الثلاثاء 4 أبريل 2017 21:18

شاهد: أم مراهقة تلقي بابنتها الرضيعة في القمامة

أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة لحظات مروعة لإلقاء أم مراهقة/15 عاما/ لابنتها المولودة منذ ساعات في القمامة للتخلص منها.

ووثقت كاميرات المراقبة في بناية سكنية بمدينة " شنتشن" جنوب شرقي الصين الفتاة وهي تضع  صغيرتها في صندوق هدايا وتلقي بها إلى جانب أكياس قمامة عبر مسرب المخلفات في البناية في الأول من إبريل/نيسان الجاري.

وعثر أحد عمال النظافة في وقت لاحق على الرضيعة والدماء تغطي جسدها إلا أنها كانت تتنفس بصعوبة بالغة.

وأكدت الشرطة المحلية أن الأم هي فتاة في الخامسة عشر من العمر، إلا أنها أخفت هويتها. وحضر والدا الفتاة ووافقا على أخذ الطفلة الرضيعة إلى بيتهما.

ونقلت الرضيعة على الفور إلى المستشفى حيث كانت تزن 2.65 كليوغرام ودرجة حرارتها منخفضة للغاية.

وتمكنت السلطات من التعرف على الفتاة من خلال كاميرات المراقبة، حيث تبين أنها وضعت مولودتها من توها ثم وضعتها في الصندوق وألقت بها في القمامة وتوجهت إلى عملها.

وتبين أن الفتاة تعيش بمفردها في المبنى منذ أكثر من عام وتعمل في صالون تجميل. وذكرت السلطات أنه لا يوجد قانون يدين الأم أو يسمح باعتقالها نظرا لأنها قاصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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تلقي فتاة في القمامة

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