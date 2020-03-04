الأربعاء 4 مارس 2020 22:03
شاهد: أم فلسطينية ذهبت لزيارة ابنها بالسجن فعاد معها حرًا
لم تصدق والدة الأسير مؤمن الغليظ من القدس المحتلة، حينما أخبرها جنود الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تزور ابنها اليوم لأنه سيُفرج عنه أيضًا.
ووثق مقطع فيديو لحظة احتفال أهالي الأسرى، بخروج الأسير مؤمن الغليظ وعودته مع والدته إلى بيته.
وأظهر الفيديو فرحة أهالي الأسرى، بالإفراج عنه، واستقباله في حافلة الزيارات، على وقع أهازيج حرية الأسرى، وسط التصفيق والزغاريد.
وقضى المحرر الغليظ من القدس المحتلة، 14 شهرًا في سجون الاحتلال، قبل أن تقرر سلطات الاحتلال الإفراج عنه في الموعد المقرر لزيارته.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية