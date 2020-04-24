شاهد: "أم علي" صحية.. و5 وجبات يومية في حمية رمضان

"فرصة لا تتكرر".. هكذا يرى خبراء التغذية إمكانية خسارة الوزن في رمضان هذا العام مع غياب مشهد الولائم الرمضانية بسبب أزمة كورونا.

أشارت اختصاصية التغذية أماني النجار في لقائها على شاشة الجزيرة مباشر إلى إمكانية صنع الحلويات الشهيرة مع استبدال المحليات الصحية بالسكر العادي؛ مثل: سكر ستيفيا، الفواكه المجففة، التمر، القرفة، العسل الطبيعي، ولكن بكميات معينة حتى لا تؤدي إلى السمنة، مثل وصفة "أم علي" التي تم تحضيرها بالفواكه المجففة والسكر البديل.

يمكن إعداد كل الوصفات الرمضانية الشهيرة بطريقة صحية مع استبدال الشوي بالقلي واستخدام الزيوت النباتية (غيتي)

مزايا العزل المنزلي في رمضان

وترى أخصائية التغذية نورهان قنديل أن توقف الزيارات الاجتماعية قد يسهل على الإنسان اتخاذ قرار وضع برنامج صحي، وأن الأزمة الحالية تدفعنا إلى إعادة النظر في العناية بالصحة، لأن ذوي المناعة القوية حتى لو تعرضوا للعدوى بفيروس كورونا، يمكن أن يتعافوا بفضل مقاومة أجسامهم الصحية.

وترى أن التغذية الصحية في رمضان تعتمد على اختيار نوعية المشروبات والشوربات والسلطات بالأساس، والبعد من النشويات، والمقليات، والحلويات، مع عدم حرمان النفس من تذوق أي طعام لكن بحساب.

وحددت أماني النجار عددا من شروط الطبخ الصحي؛ منها: تقطيع الخضار لقطع كبيرة أثناء الطهي، الطبخ على البخار، عدم الطبخ على درجات حرارة عالية ولفترة غير طويلة، استبدال الشوي والطهي في الفرن بالطبخ على الغاز، استخدام الزيوت النباتية أفضل من المصادر الحيوانية مثل الزبدة والسمنة، استخدام التوابل والأعشاب للتقليل من الملح والحفاظ على الطعم.

ورصدت مجموعة من الأخطاء الشائعة المضرة صحية في الطبخ؛ مثل:

التركيز على القلي العميق، يضيف سعرات حرارية للغذاء ودهون تؤذي الجسم.

المواظبة على الشوي على اللهب المباشر تؤدي إلى تشكل مكونات قد تتسبب في الإصابة بالسرطان.

النقع والغلي لفترة طويلة، يفقد الأكل بعض الفيتامينات والقيم الغذائية.

المبالغة في استخدام السكر والملح والدهون.

مواصفات الطبخ الصحي في رمضان

تحدي خسارة الوزن في رمضان

وأطلق الدكتور محمد الغندور أخصائي التغذية العلاجية على قناته بيوتيوب (1.14 مليون مشترك) تحديا لخسارة الوزن في رمضان، ووضع برنامج غذائيا ينقسم إلى 5 وجبات يوميا بين الإفطار والسحور.

نموذج لليوم الأول:

الوجبة الأولى (مع الأذان) 3 تمرات، الماء، شوربة خفيفة.

الوجبة الثانية (بعد صلاة المغرب) صدر دجاج + 15 شوكة أرز + خس وخيار وسلطة.

الوجبة الثالثة (الساعة 10 مساء) 2 حبة سمبوسة بالفرن.

الوجبة الرابعة (الساعة 12) مشروب القرفة لأنه يقلل من الجوع.

الوجبة الخامسة (السحور): طبق شوفان بأي طريقة تفضلها.

نموذج ليوم آخر:

الوجبة الأولى (مع الأذان) 3 تمرات، الماء، الشوربة الخفيفة.

الوجبة الثانية (بعد صلاة المغرب) قطعة ستيك + 15 شوكة باستا + خس.

الوجبة الثالثة (الساعة 10 مساء) 3 حبات لقمة القاضي واستبدال العسل بالقطر.

الوجبة الرابعة (الساعة 12) قهوة مع 3 حبات تمر.

الوجبة الخامسة (السحور): علبة تونة مع خس.

اقرأ أيضا:

"اللهم إني صائم".. لماذا تحولت المقولة الإيمانية إلى تهديد ووعيد؟

رمضان في البيت.. من يؤم صلاة التراويح؟

دليل فتاوى المرأة في رمضان

كيف تتجنب العطش ورائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

هل جفاف الحلق في الصيام يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا؟