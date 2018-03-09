الجمعة 9 مارس 2018 22:10
شاهد: أم تواجه لصا حاول سرقة سيارتها وداخلها رضيعها
نشرت شرطة مدينة بريمرتون، في ولاية واشنطن على الساحل الغربي للولايات المتحدة، مقطعا مصورا لأم شجاعة واجهت بشراسة لصا حاول سرقة سيارتها في الوقت الذي كان رضيعها ما زال بداخلها.
وظهرت الأم في المقطع وهي تقف بجوار سيارتها، قبل أن يتسلل رجل من جهة السائق ويفتح باب السيارة ويدخلها ويدير محركها.
وقامت الأم بالعدو خلف السيارة والتوجه نحو مكان السائق، ليخرج بعدها اللص وهو يعدو.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الرجل الذي حاول سرقة السيارة، ورجحت أن يكون قام بفعلته وهو تحت تأثير المخدرات.
المصدر
أسوشيتد برس
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