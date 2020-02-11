قطر
الأربعاء 12 فبراير 2020 08:00

شاهد: أمير قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي

أمير قطر شارك المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي في نسخته التاسعة
مواقع التواصل
شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الثلاثاء، في نسخته التاسعة.

ومارس الشيخ تميم رياضة المشي والهرولة في ممشى مدينة لوسيل، بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين الرياضيين، وعدد من لاعبات لجنة رياضة المرأة القطرية وطلاب أكاديمية أسباير.

كما شارك رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في اليوم الرياضي، مفتتحًا المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي.

وتحولت دولة قطر إلى ملعب كبير، صباح الثلاثاء، بمناسبة اليوم الرياضي بمشاركة رسمية وشعبية حيث شهد مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع.

ويشارك المواطنون والمقيمون في المنافسات ومسابقات الترفيه في مختلف أماكن الاحتفالات، بمشاركة الجهات الحكومية والأندية الرياضية، كما تم تخصيص العديد من الأماكن لأنشطة المرأة

وتشمل الأنشطة  مختلف الرياضات مثل ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية والمسابقات الرياضية المائية وأنشطة الصالات، وذلك في الأندية والاتحادات وفي منطقتي أسباير والحي الثقافي كتارا. 

وتحولت قطر إلى ساحة مفتوحة للرياضة، حيث أقيمت الأنشطة  في منطقة الكورنيش وأسباير وكتارا.

ويأتي الاحتفال باليوم الرياضي تنفيذًا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يومًا رياضيًا لدولة قطر، وأقيم أول يوم رياضي في عام 2012، وهو عطلة رسمية في البلاد.

وأصبحت قطر رائدة في تنظيم الأنشطة  الرياضية على مستوى المنطقة والعالم، حيث نظمت العديد من البطولات الدولية خلال الأعوام الماضي، كما فازت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
اليوم الرياضي
قطر
مسابقات
فعاليات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سجال بين طيار مصري ومحمد رمضان بسبب تعويض مالي
Thumbnail
"صعيدي ركب القطار بحماره" يورط صحيفة حكومية مصرية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: سجال بين طيار مصري ومحمد رمضان بسبب تعويض مالي
  2. "صعيدي ركب القطار بحماره" يورط صحيفة حكومية مصرية (فيديو)
  3. الهند.. هزيمة ساحقة للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية بنيودلهي
  4. لطفي بوشناق: رفضت عرضا بـ 400 ألف دولار للغناء مع إسرائيلي (فيديو)
  5. لوفيغارو: بن سلمان اخترق هاتف بيزوس عبر برنامج تجسس إسرائيلي