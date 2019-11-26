الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 19:50
شاهد| أمير قطر في افتتاح خليجي 24: نرحب بالجميع في دوحة الجميع
افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بطولة كأس الخليج لكرة القدم(خليجي 24) في العاصمة الدوحة، قائلا إن بلاده ترحب بالجميع.
التفاصيل
- أمير قطر: باسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع.
- أقيم الحفل وسط أجواء مبهجة على ملعب ستاد خليفة أحد ستادات كأس العالم 2022.
- وتحمل بطولة خليجي 24 مذاقاً خاصا، حيث أعلنت دول الحصار الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة قبل أيام من انطلاقها.
- وأعادت اللجنة المنظمة القرعة للبطولة مرة أخرى لمشاركة الدول الخليجية الثلاث التي أعلنت إلى جانب مصر مقاطعتها لقطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
- وبدأ الافتتاح غير الرسمي في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بعرضة خليجية - قطرية.
- تبدأ البطولة بمباراة بين الفريق القطري والعراقي تعقبها مباراة في التاسعة ونصف على ستاد ملعب الدحيل مباراة بين الإمارات واليمن.
المصدر
الجزيرة مباشر