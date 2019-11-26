خليجي 24
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 19:50

شاهد| أمير قطر في افتتاح خليجي 24: نرحب بالجميع في دوحة الجميع

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
غيتي
افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بطولة كأس الخليج لكرة القدم(خليجي 24) في العاصمة الدوحة، قائلا إن بلاده ترحب بالجميع.
التفاصيل

  • أمير قطر: باسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع

    .
  • أقيم الحفل وسط أجواء مبهجة على ملعب ستاد خليفة أحد ستادات كأس العالم 2022.
  • وتحمل بطولة خليجي 24 مذاقاً خاصا، حيث أعلنت دول الحصار الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة قبل أيام من انطلاقها.
  • وأعادت اللجنة المنظمة القرعة للبطولة مرة أخرى لمشاركة الدول الخليجية الثلاث التي أعلنت إلى جانب مصر مقاطعتها لقطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
  • وبدأ الافتتاح غير الرسمي في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بعرضة خليجية - قطرية.
  • تبدأ البطولة بمباراة بين الفريق القطري والعراقي تعقبها مباراة في التاسعة ونصف على ستاد ملعب الدحيل مباراة بين الإمارات واليمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
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خليجي 24
قطر
العراق
كرة القدم

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