تركيا
الأربعاء 30 أغسطس 2017 11:40

شاهد: أمطار غزيرة تُغرِق شوارع إسطنبول

أغرقت الأمطار الغزيرة شوارع إسطنبول، الثلاثاء، بعد عاصفة مطيرة في أكبر المدن التركية.

وأظهرت لقطات من المذيع "هابير تورك" أشجار تتأرجح في العاصفة، في حين أظهر شريط فيديو آخر الناس تجرفهم مياه الفيضانات على طول الشارع في منطقة إمينونو بالمدينة.

وتركت الأمطار الغزيرة بعض السيارات والحافلات عالقة إذ تقطعت بهم السبل، وحذر رئيس بلدية إسطنبول، قادر توباس، المواطنين من البقاء خارج الطرق وطلب منهم البقاء في الداخل.

المصدر
رويترز
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إسطنبول
الأمطار الغزيرة
عاصفة مطيرة
فوضى
غمر الطرق

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