الصين
الخميس 3 أغسطس 2017 13:46

شاهد: أمطار غزيرة تُغرق ضواحي العاصمة الصينية بالفيضانات

ضربت الأمطار الغزيرة العاصمة الصينية بيجين، ليلة الأربعاء، ما تسبب في حدوث فيضانات شديدة في عدة مناطق وضواحيها الخارجية.

وأصدرت محطة الأرصاد الجوية في بلدية بيجين، تحذيرًا زائدًا للعواصف المطيرة المتوقع حدوثها عند الغسق.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصابت الأمطار الغزيرة بعض مناطق الضواحي الخارجية في بيجين.

وبحلول الساعة 21:20، وصلت مياه الفيضانات إلى عمق يزيد على 180 مليمتر، حيث رفعت إحدى المقاطعات حالة الإنذار إلى اللون الأحمر.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هطول الأمطار حتى صباح الخميس، ونهج موجه نحو الموارد لتنمية الموارد المائية في المناطق الجبلية من مقاطعات فانغشان ومنتوغو وهايديان وفنغتاى.

وتمتلك الصين نظامًا للإنذار بالطقس مرموزا من أربعة مستويات، والأحمر هو الأكثر خطورة، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

المصدر
رويترز
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