أرقام قياسية
الخميس 5 يوليو 2018 10:03

شاهد: أمريكي يلتهم 74 شطيرة "هوت دوغ" في 10 دقائق

حافظ الأمريكي جوي تشيسنوت على لقبه في بطولة أكل شطائر "الهوت دوغ" الدولية (تنظمها جهات مستقلة) في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، الأربعاء.

وأكل الرجل الشَرِه أربعًا وسبعين شطيرة بخبزها في عشر دقائق فقط، محطمًا الرقم المسجل باسمه العام الماضي، عندما تناول 72 قطعة في المدة ذاتها، ليتوج بالحزام "الخردلي" للبطولة للمرة الحادية عشرة على التوالي.

وفي منافسات السيدات، حافظت ميكي سودو على لقبها هي الأخرى بعد أن أكلت سبعًا وثلاثين شطيرة بخبزها، لتفوز باللقب للسنة الخامسة على التوالي.

وحل كارمن سينسوتي ثانيًا متأخرًا عن تشيسنوت بعشر شطائر.

ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة الطريفة أربعين ألف دولار، يحصل الأولان في الرجال والسيدات على عشرة آلاف لكل منهم.

وبدأت المسابقة كإعلان ترويجي عام 1972، لكنها أصبحت عادة سنوية تجرى في 4 يوليو/تموز، منذ ذلك الحين.

ومسابقات تناول الطعام من العادات الترفيهية الشهيرة في الولايات المتحدة، وتتنوع بين تناول شطائر الهامبورغر والكعك وقطع الدجاج المقرمش.

المصدر
أسوشيتد برس
الأناضول
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هوت دوغ
شطائر الهوت دوغ
ولاية نيويورك الأمريكية
بروكلين
رقم قياسي
مسابقة طريفة

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