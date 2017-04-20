الخميس 20 أبريل 2017 20:12
شاهد: أمريكي يطلق النار على شرطي في الشارع
أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن رجل 100عام لإطلاقه الرصاص على شرطي في مدينة كانساس بولاية ميسوري عام 2014.
وأفرجت الشرطة عن شريط فيديو للحادث بعد صدور الحكم على الرجل ويدعى عمر ماريا.
ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ماريا وهو يتوقف بسيارته على جانب الطريق بعد أن طلب ذلك منه شرطي يدعى جاكوب بالدوين،
وفور أن ترجل ماريا من سيارته أطلق عددا من الطلقات التي أصابت بالدوين في الذقن والصدر.
وفر ماريا بسيارته بينما كان بالدوين يبلغ بإصابته عبر اللاسلكي.
المصدر
ديلي ميل
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