رياضة
الجمعة 5 مايو 2017 19:35

شاهد: أمريكي بدون ساقين يؤدي تمارين رياضية شاقة

في المرة القادمة عندما تقول إنك "مرهق جدا" ولا تستطيع الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك التفكير في "خوسيه كريسول".

يستخدم كريسول البالغ من العمر 32 عاما صالة الألعاب الرياضية للمساعدة في مكافحة مشاكله الصحية المؤلمة، إذ يعاني من "السنسنة المشقوقة"، وهي حالة عصبية مؤلمة لا يتطور فيها العمود الفقري بشكل صحيح بسبب وجود فجوة في العمود الفقري، ويمكن أن تؤدي إلى ضعف أو شلل كلي في الساقين، وفقدان الإحساس بالجلد حول الساقين والجزء السفلي من الجسم، ليتخذ كريسول قرارا ببتر ساقيه، وهو يعتقد أنه من أفضل القرارات التي اتخذها، إذ جعله أكثر قدرة على الحركة والاستقلالية، مما يسمح له بالتركيز حصريا على تطوير الجزء العلوي من جسمه.

وتظهر لقطات مذهلة لكريسول وهو يتدرب في صالة ألعاب رياضية في سان فرانسيسكو، وهي لقطات توضح إلى أي مدى بلغت قوة الجزء العلوي من جسمه.

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل
كلمات مفتاحية
تمارين رياضية
السنسنة المشقوقة
ذوي الاحتياجات الخاصة
سان فرانسيسكو
كمال الأجسام

اقرأ أيضا

Thumbnail
ألمانيا تمنع الأتراك في أراضيها من التصويت على إعادة عقوبة الإعدام
Thumbnail
بالصور: نفوق "سمكة الشمس" النادرة بعد فشل إنقاذها في مصر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة