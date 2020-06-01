شاهد: "أمريكيون بيض" يدافعون عن أنفسهم بالسلاح في الشوارع
وأظهرت اللقطات مواطنون من ذوي البشرة البيضاء وهم يقفون حاملين أسلحتهم ويتجولون في بلدتهم "الخالية من الشغب" كما وصفها أحد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأمريكية الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء توقيف الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي.
وتوفي فلويد (46 عاما)، الإثنين الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.
وفجر المقطع حالة من الغضب اجتاحت أمة منقسمة سياسيا وعرقيا في خضم حملة رئاسية استقطابية وجائحة فيروس كورونا التي خلفت ملايين العاطلين عن العمل.
Some leftist uploaded this video from #Snohomish, WA on Sunday showing patriots defending their (riot free) town with guns.— Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) June 1, 2020
He complained about how the town was "trash."
He deleted it after it went viral and was praised by right-wing Twitter. 😂👌 pic.twitter.com/5i9ZoBSeHf
BELLEVUE AND SEATTLE PROTEST. These people have multiple guns. They are shouting “GO HOME AND BE SAFE! “ What do you think? #BLM #BLMPROTEST pic.twitter.com/8xX5zp4QQL— takeiteasyj (@takeverything20) June 1, 2020