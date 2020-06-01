الولايات المتحدة
الاثنين 1 يونيو 2020 18:43

شاهد: "أمريكيون بيض" يدافعون عن أنفسهم بالسلاح في الشوارع

أمريكيون من أصحاب البشرة البيضاء وهم ينتشرون في الشوارع حاملين الأسلحة "للدفاع عن أنفسهم"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء وهم ينتشرون في الشوارع حاملين الأسلحة "للدفاع عن أنفسهم" في مدينة سنوهوميش بولاية واشنطن.

وأظهرت اللقطات مواطنون من ذوي البشرة البيضاء وهم يقفون حاملين أسلحتهم ويتجولون في بلدتهم "الخالية من الشغب" كما وصفها أحد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأمريكية الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء توقيف الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي.

وتوفي فلويد (46 عاما)، الإثنين الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

وفجر المقطع حالة من الغضب اجتاحت أمة منقسمة سياسيا وعرقيا في خضم حملة رئاسية استقطابية وجائحة فيروس كورونا التي خلفت ملايين العاطلين عن العمل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر: دعوات لمقاطعة امتحانات الثانوية.. ووزير التعليم: لا تأجيل
Thumbnail
لابد من لجنة تحقيق في مفاوضات سد النهضة
Thumbnail
البؤر الوبائية في المغرب.. مسؤوليات مشتركة
Thumbnail
"الإمارات تنضم لمحور المقاومة".. تغريدة لأنور قرقاش تثير السخرية
Thumbnail
لماذا آنَ لتركيا أن تنام مطمئنة ؟!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "أمريكيون بيض" يدافعون عن أنفسهم بالسلاح في الشوارع
  2. مصر: دعوات لمقاطعة امتحانات الثانوية.. ووزير التعليم: لا تأجيل
  3. "الإمارات تنضم لمحور المقاومة".. تغريدة لأنور قرقاش تثير السخرية
  4. مصر.. كورونا يفتك بـ 8 أطباء والاستغاثات تتصاعد وسط التكدس والزحام (فيديو)
  5. تكليف مدعٍ عام مسلم بالتحقيق في مقتل الأمريكي جورج فلويد (فيديو)