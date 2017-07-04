مسابقات طريفة
الثلاثاء 4 يوليو 2017 22:50

شاهد: أمريكية تلتهم 21 شطيرة برغر في مسابقة للأكل

استطاعت أمريكية الفوز بمسابقة لتناول البرغر في العاصمة الأمريكية واشنطن للعام الثاني، بعدما التهمت 21 شطيرة برغر في 10 دقائق فقط.

لكن الفائزة مولي شويلر، وهي أم لأربعة أطفال وتعيش بولاية كاليفورنيا، لم تتمكن من تحطيم رقمها القياسي، حيث التهمت في مسابقة العام الماضي 28 شطيرة برغر خلال نفس الفترة من الوقت.

وتنافس في المسابقة 14 متنافسا للحصول على جائزة نقدية قدرها 1400 دولار.

وتتزامن هذه المسابقة سنويا مع احتفالات عيد الاستقلال في أمريكا.

المصدر
رويترز
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مسابقات طريفة
برغر
طعام

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