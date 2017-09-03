الأحد 3 سبتمبر 2017 23:07
شاهد: أمريكا تهدد "برد عسكري هائل" على كوريا الشمالية
هدد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس "برد عسكري هائل" على أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها بعد أن أجرت كوريا الشمالية أقوى تجاربها النووية حتى الآن.
وقال ماتيس للصحفيين أمام البيت الأبيض "أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها بما في ذلك جوام أو لحلفائنا سيواجه برد عسكري هائل، رد سيكون فعالا وساحقا".
وأضاف ماتيس أن واشنطن لا تتطلع "لإبادة كاملة لأي بلد لا سيما كوريا الشمالية. ولكن كما قلت لدينا الكثير من الخيارات للقيام بذلك".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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