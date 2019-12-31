أمريكا والعراق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 23:44

شاهد: أمريكا تنشر قوات لحماية سفارتها في العراق

قالت الولايات المتحدة إنها نشرت قوات لحماية سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد تعرضها لاعتداء من ميليشيات شيعية موالية لإيران اليوم الثلاثاء.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية نشرها قوات مشاة بحرية مختصة بالاستجابة السريعة للأزمات في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية ببغداد.

ونقلت القيادة عن وزير الدفاع الأمريكي قوله: "لقد اتخذنا الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين ... ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس. نرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة ".

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عراقيون وجود جنود أمريكيين محاصرين داخل مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بعد اقتحام سياجها الخارجي من قبل محتجين موالين للحشد الشعبي.

وأحرق محتجون غاضبون من قصف مواقع للحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي نقاط تفتيش في السفارة الأمريكية ببغداد.

كما أضرم محتجون عراقيون، النيران في جدار السفارة الأمريكية، وحصلت الجزيرة على مقاطع حصرية من نشطاء، توثق لحظة إضرام النيران في جدار السفارة.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين من عناصر الحشد الشعبي اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء، شديدة الحراسة وسط العاصمة بغداد، بمشاركة قادة الحشد "أبو مهدي المهندس، وهادي العامري وقيس الخزعلي" حاملين رايات الحشد ورايات كتائب حزب الله في العراق التي قُصفت مقارها غربي محافظة الأنبار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
العراق
هجوم
السفارة الأمريكية في العراق

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: انتشال جثمان رضيع من تحت أنقاض منزله في ريف إدلب
Thumbnail
شاهد: قوات حفتر تقصف مسجدا في طرابلس

الأكثر قراءة

  1. شاهد: أمريكا تنشر قوات لحماية سفارتها في العراق
  2. شاهد: انتشال جثمان رضيع من تحت أنقاض منزله في ريف إدلب
  3. شاهد: قوات حفتر تقصف مسجدا في طرابلس
  4. "الجزيرة مباشر" تحيي العام الجديد بـ"أصوات من عالم آخر" [فيديو]
  5. محكمة يمنية تقضي بإعدام الرئيس هادي ورئيس حكومته