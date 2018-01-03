بريطانيا
الأربعاء 3 يناير 2018 11:41

شاهد: ألف مسلم يتطوعون لتنظيف شوارع لندن مع بداية 2018

شارك شبان مسلمون من شتى أرجاء بريطانيا في عمليات تنظيف شوارع لندن في أول أيام العام الجديد، وجمع قرابة ألف متطوع القمامة في أحياء محلية بعد أداء صلاة الفجر.

ومع حلول فجر أول أيام العام الجديد، أصر شباب مسلمون في لندن على جعل العام 2018 أكثر نظافة.

وفي الساعة الخامسة صباحا، غادر أعضاء جمعية الشبان المسلمين الأحمدية مسجد لندن واتجهوا إلى شوارع العاصمة الإنجليزية لتنظيفها.

وقال متطوع يدعى سارفراز أحمد، وهو من أعضاء الجمعية، إن ما يزيد على 50 من "خدام المساجد" شاركوا في تنظيف الشوارع.

وأضاف "كل شخص له حرية الاحتفال بالعام الجديد بالطريقة التي يرغب فيها، ولكن شبابنا فضلوا تكريس وقتهم للصلاة وللخروج ومساعدة المنطقة".

وقضى المتطوعون الذين تتراوح أعمارهم بين 13- 40 عامًا، فترة الصباح في تنظيف الشوارع من القمامة التي تركها اللندنيون بعد احتفالات عشية حلول العام الجديد.

وقال أحد المتطوعين "أعتقد أنه بدلًا من الخروج ورؤية الألعاب النارية وأشياء مختلفة، من الأفضل أن نبدأ العام الجديد بذكر الله تعالي وهذا ما فعلناه، وبعد ذلك تجمعنا هنا وقمنا ببعض عمليات تنظيف شوارع المنطقة".

ونظمت فعاليات تنظيف الشوارع من قبل المسلمين كهذه من قبل في أكثر من 40 موقعًا بأرجاء بريطانيا.

وشارك قرابة ألف مسلم في هذه الفعالية، كما شارك أعضاء من جمعية الشبان المسلمين الأحمدية بدول أخرى في عمليات تنظيف أيضًا.

وتعد جمعية الشبان المسلمين الأحمدية أكبر منظمة للشباب المسلمين في بريطانيا وتضم ما يزيد على 8 آلاف عضو.

وفي عام 2017 جمعت الجمعية أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (815 ألف و520 دولارا) لأعمال خيرية في بريطانيا، إذ زرعت 25 ألف شجرة، وأطعمت 14 ألف شخص فقير، وزارت ما يزيد على 6 آلاف شخص يقيمون في دور رعاية ومستشفيات بهدف مواجهة شعورهم بالوحدة.

المصدر
أسوشيتد برس
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جمع القمامة
تنظيف الشوارع
2018
العام الميلادي الجديد

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