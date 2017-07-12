الدوري الفرنسي لكرة القدم
الأربعاء 12 يوليو 2017 22:45

شاهد: ألفيس ينضم إلى باريس سان جيرمان

أكمل الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس إجراءات انتقاله المفاجئ لباريس سان جيرمان بعدما أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن إتمام الصفقة الأربعاء.

وقال ألفيس، 34 عاما، بعد توقيعه على عقد لمدة عامين عقب انتهاء تعاقده مع يوفنتوس "أنا في غاية السعادة للانضمام إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف "تابعت في السنوات الماضية تطورا هائلا للنادي وبات واحدا من أقوى فرق أوربا ومن المثير أن أكون جزءا من مشروعه الكبير".

وارتبط اسم ألفيس بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وأمضى ألفيس أربع سنوات تحت قيادة جوارديولا في اسبانيا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في هذه الفترة.

المصدر
رويترز
أسوشيتد برس
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الدوري الفرنسي
باريس سان جبرمان
داني ألفيس
يوفنتوس
برشلونة
البرازيل

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