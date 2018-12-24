الدوري الهولندي
الاثنين 24 ديسمبر 2018 11:21

شاهد: ألعاب نارية تنفجر قرب حارس مرمى وتُوقف المباراة

انفجرت ألعاب نارية رُمي بها في أرضية ملعب لكرة القدم بالقرب من حارس مرمى فريق "أياكس أندريه أونانا"، أمس، خلال لقائه مع فريق "أوتريخت" في مسابقة الدوري الهولندي.

وكان مشجعو أوتريخت يرمون منطقة أونانا بألعاب نارية وعناصر تشمل زجاجات وأكواب بلاستيكية طوال المباراة التي أقيمت في استاد غالغينوارد.

ولم يتعرض الحارس الكاميروني للإصابة، لكن المباراة توقفت لمدة عشر دقائق.

وانتهى اللقاء بفوز أونانا بثلاثة أهداف مقابل هدف على أوتريخت.

المصدر
أسوشيتد برس
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الدوري الهولندي لكرة القدم
حارس مرمى
كاميروني
ألعاب نارية
إيقاف مباراة
انفجار ألعاب نارية

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