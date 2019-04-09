الثلاثاء 9 أبريل 2019 11:29
شاهد: أكثر ركلة جزاء حظا في تاريخ كرة القدم
شهدت مباراة لدوري الشباب تحت سن الـ 17 في المكسيك، ما قد يكون أوفر ركلة جزاء حظًا في تاريخ كرة القدم.
التفاصيل:
- لاعب فريق "غوادالاهارا" دييغو كامبيو، سجل ضربة الجزاء "الخيالية"، خلال إحدى مباريات دوري الشباب بالمكسيك، ضد فريق لوبوس، حيث انتهت بركلات الجزاء الترجيحية.
- حسب كامبيو، فإنه أهدر ركلة الجزاء عندما اصطدمت كرته بالعارضة وطارت عاليًا لكنها سقطت خلف خط المرمى واحتسب الحكم هدفًا رغم خيبة أمل حارس المرمى.
- فريق غوادلاهارا فاز بمباراة دوري الشباب تحت 17 عاما بستة أهداف مقابل هدف.
- رغم النتيجة، شارك الفريق في ركلات الجزاء الترجيحية لأن قوانين الدوري تقول إن على الفرق إنهاء المباريات بركلات الجزاء الترجيحية بصرف النظر عن النتيجة.
المصدر
أسوشيتد برس
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