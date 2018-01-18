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الخميس 18 يناير 2018 21:29

شاهد: أكثر المقاطع مشاهدة على الجزيرة مباشر خلال النصف الأول من يناير

تعرف فيما يلي على أبرز المقاطع التي شهدت تفاعلا وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة "الجزيرة مباشر" خلال النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء فيديو لمعركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من سائقي عربات "التكاتك" في مدينة الإسكندرية شمال مصر في المركز الأول بأكثر من مليون ومئة ألف مشاهدة على صفحة قناة الجزيرة مباشر على موقع فيسبوك.

أما المقطع الثاني فحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة وكان تحت عنوان "حب وقبلات.. برعاية أشرف ضابط المخابرات".

ويتناول المقطع تسجيلا صوتيا لتسريب مكالمات ضابط مخابرات مصري، يقوم خلاله الضابط بمحاولة حل خلاف بين عزمي مجاهد، وهو مقدم برامج في قناة العاصمة المصرية، وبين وليد حسني رئيس القناة.

وجاء المقطع الثالث متصلا بتسجيلات الضابط أشرف، بعد أن اتهم أحد مقدمي البرامج في قناة "تن" المصرية الصحفي سامي كمال الدين بأنه هو من تحدث مع الإعلاميين وقام بتسجيل المكالمات من أجل تسريبها منتحلا شخصية الضابط أشرف الخولي.

كما يتضمن المقطع، الذي حقق 540 ألف مشاهدة، لقاء مع الصحفي سامي كمال الدين خلال "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر.

أما المقطع الثالث فجاء بعنوان "فتاة تصاب بمرض نفسي بسبب والدها" محققا نحو 310 آلاف مشاهدة على صفحة الجزيرة مباشر على موقع فيسبوك.

المصدر
الجزيرة مباشر (306
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الإسكندرية
تسريبات نيويورك تايمز
تسريبات الإعلاميين
أسلحة بيضاء

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