مهرجانات
الجمعة 6 أكتوبر 2017 13:56

شاهد: أكبر مهرجان ثقافي للقصص المصورة والأفلام في نيويورك

توافدت جماهير الكتاب الهزلي إلى مركز جافيتس في نيويورك الخميس لحضور مهرجان "نيويورك كوميك كون" والذي يُعد أكبر حدث ثقافي للبوب على الساحل الشرقي.

ويسلط المهرجان الضوء على الروايات والقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو.

 ويكرس هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام، للكوميديا ​​والروايات الرسومية والألعاب والأفلام والتلفزيون مع العارضين الذين أقاموا أكواخ مبهرة تعرض أحدث منتجاتهم.

ويعرض خلال المهرجان لوحات لمؤلفي الكتب الهزلية والمديرين التنفيذيين لهذه الصناعة، إضافة إلى مشاركات بعض نجوم السينما والتلفزيون ولقطات من أحدث الأفلام.

ويتوقع المنظمون أن يزور المهرجان هذا العام، 200 ألف خلال فترة أربعة أيام، مؤكدين أن سر نجاحها هو الشمولية، وأوضح المنظمون، أن المهرجان يتجاوز العرق والدين والعمر وكل تمييز يفرق بين البشر.

وتجتذب الفعالية نجوما من أوربا مثل الفنان الكوميدي الفرنسي ألكسيس سينتيناك الذي جاء إلى نيويورك كوميك كون للمرة الأولى، وقال ان الكوميديا ​​الفرنسية والأمريكية متشابهة في رسم الأسلوب، ولكنها تختلف في المخرجات النهائية والتي تؤدي إلى أسلوب سرد مختلف.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
نيويورك
مهرجان
روايات
قصص
كوميديا
أوربا

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
Thumbnail
شاهد: باراغواي تعزز آمالها بالتأهل للمونديال بهدفين في كولومبيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم