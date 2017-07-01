الدنمارك
السبت 1 يوليو 2017 12:26

شاهد: أكبر مخبأ نازي يتحول إلى "متحف"

افتتح ولي العهد الدنماركي، فريدريك، الخميس، متحفًا صممه المهندس المعماري الشهير بياركه إنجلز الذى قام بتحويل مخبأ نازي قديم إلى معرض واسع يؤرخ للحرب العالمية الثانية.

وكان "تيربيتز" من أكبر المخابئ النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ويقع في الكثبان الرملية من الساحل الغربي للدنمارك.

واشتهر بياركه إنجلز بعد تصميمه ناطحة سحاب "زيرو غروند" المميزة في نيويورك، فضلًا عن تصميمه مقر "غوغل".

أما تصميمه الجديد في بلافلاند بالدنمارك، فلديه أسقف عائمة تفتح من الكثبان الرملية على أربعة مناطق عبارة عن معارض كبيرة تحت الأرض.

وأوضح إنجلز كيف يتناسب تصميمه بسلاسة مع المناظر الطبيعية.

وقال إن المواد الأربعة الأساسية التي اعتمد عليها في بناء المتحف "الرمال والأعشاب، والإسمنت والحديد الصلب". 

والمعرض عبارة عن "جدار خرساني" يؤرخ للحرب العالمية الثانية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدنمارك
أكبر مخبأ نازي
الحرب العالمية الثانية
مخبأ نازي قديم
متحف
جدار خرساني

اقرأ أيضا

Thumbnail
صحيفة أمريكية: تورط محتمل لسفير الإمارات بواشنطن في قضية احتيال
Thumbnail
شاهد: لحظة هروب ركاب طائرة تصاعد منها الدخان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة