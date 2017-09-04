الولايات المتحدة
الاثنين 4 سبتمبر 2017 09:01

شاهد: أكبر حريق في تاريخ لوس أنجليس يهدد مئات المنازل

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، الأحد، عن فرض حالة الطوارئ في لوس أنجليس، المدينة التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها، ما أجبر المئات على إخلاء منازلهم.

وتكرس هذه الخطوة موارد الولاية لمكافحة الحريق الذى التهم حوالى 2350 هكتارًا شمال وسط لوس أنجليس في جبال فيردوغو.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي، ولم يتم السيطرة إلا على 10% فقط من الحريق.

ويشارك حوالى 800 عنصر من مركز مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق الذي يتحرك ببطء، حيث حذر المسؤولون من أنه قد تزداد شدته إذا ازدادت قوة الرياح وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تنفيذ عمليات إخلاء إلزامية لنحو 700 منزل، ولكن لم يحترق سوى ثلاثة منازل فقط يوم الجمعة.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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