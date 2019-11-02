السبت 2 نوفمبر 2019 21:19
شاهد: أغويرو وووكر يمنحان سيتي فوزا متأخرا على ساوثامبتون
نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثامبتون بفضل هدفين متأخرين من سيرغيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
التفاصيل
- فاجأ ساوثامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.
- قضى سيتي بقية المباراة وهو يحاول فك لغز دفاع ساوثامبتون إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 70 عندما حول أغويرو تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك.
- حاول ساوثامبتون الصمود من أجل الحصول على نقطة لكن شباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية.
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 25 نقطة في الوصافة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات