الدوري الإنجليزي
الخميس 2 يناير 2020 23:16

شاهد: أغنية "عيد الميلاد" من محمد صلاح في تدريبات ليفربول

المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول
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نشر نادي ليفربول مقطعا مصورا لموقف طريف في تدريباته استعدادا لمباراة الليلة في الدوري الانجليزي.

ويظهر في الفيديو النجم المصري محمد صلاح وهو يغني أغنية مصرية مخصصة لأعياد الميلاد،  وتفاعل زملائه بالفريق معه.

ويلتقي ليفربول اليوم الخميس مع فريق شيفيلد يونايتد في مباراته العشرين في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 19 مباراة، ويليه في المركز الثاني فريق ليستر سيتي برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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