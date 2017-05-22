الاثنين 22 مايو 2017 09:51
شاهد: أغرب بديل لبطاريات الشحن الفارغة
نشرت صفحة Buzzkito على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعًا مصورًا يعرض حلًا غريبًا ومثاليًا لصنع بديل سريع لبطاريات الشحن الفارغة.
ويتمثل الحل البديل الذي أظهره الفيديو في إمكانية استبدال واحدة من البطاريات بورقة ألومنيوم ملفوفة على شكل بطارية شريطة أن تكون البطارية الأخرى تعمل، وبالتالي فتلك البديلة تعتبر حلا مؤقتا لحين شراء بطارية أخرى.
ويبدو أن التجربة نجحت، إذ التقط ريموت التليفزيون الإشارة حين طُبق الحل البديل عليه، وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر
الجزبرة مباشر
فيسبوك
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