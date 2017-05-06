شاهد: أعنف فريق كرة في العالم

حصل فريق كانيلاس، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في البرتغال، على النقاط الكاملة في عشر مباريات.

لكن الفريق لم يفز بهذه النقاط بعد جهد كبير في الملعب، ولكن جاءت بعد أن فضلت الفرق الأخرى الانسحاب ودفع 750 يورو غرامة على مواجهة الفريق.

الانسحاب جاء بعد أن اشتهر الفريق بلجوء لاعبيه، وهم من ذوي البنية الجسدية القوية، إلى العنف الشديد خلال مبارياتهم مع الفرق الأخرى.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية الأخطاء العنيفة التي قام بها لاعبو الفريق.

وفي إحداها، يقوم أحد اللاعبين بركل لاعب منافس في صدره، وفي واقعة أخرى يقوم لاعب بضرب حكم المباراة بعد أن أشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجهه بعد لعبة عنيفة مع لاعب منافس.

ويقول قائد الفريق إن أغلب هذه اللقطات لمباريات قديمة، وإن هناك تعمدا لتشويه الفريق، الذي لا يمتلك أموالا ضخمة مثل الفرق الأخرى.