الاثنين 11 سبتمبر 2017 12:46
شاهد: أعمال سلب في فلوريدا أثناء إعصار إيرما
التقطت محطة تلفزيون محلية في ولاية فلوريدا الأمريكية ما يبدو أنه عمليات سلب من أحد المتاجر بمدينة فورت لوندرديل أثناء إعصار إيرما الذي ضرب الولاية.
وسجل مقطع مصور التقطته محطة "دبليو بي إل جي" لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بدخول فرع لمتاجر "سيمون سبورتس وير" عبر باب زجاجي محطم قبل أن يعودوا بعد قليل وهم يحملون صناديق يبدو أنها تحتوي على بعض البضائع.
وقال مراسل المحطة إن مجموعة أخرى من الاشخاص قامت بنهب متجر فوت لوكر للأحذية في نفس المنطقة.
المصدر
أسوشيتد برس
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