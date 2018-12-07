القمة الخليجية
الجمعة 7 ديسمبر 2018 23:24

شاهد: أعلام قطر ترفرف في الرياض قبيل القمة الخليجية

رفرفت الأعلام القطرية جنباً إلى جنب مع أعلام دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في الرياض الجمعة، قبيل القمة السنوية لدول الخليج العربية، المقررة غدا الأحد.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 بسبب اتهامات بأنها تدعم الإرهاب. وتنفي قطر ذلك وتقول إن المقاطعة هدفها النيل من سيادتها.

ألقي هذا الحصار بظلاله على مجلس التعاون الخليجي بدوله الست.

ودعا العاهل السعودي أمير قطر لحضور القمة التي تقعد في 9 من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، لكن الدوحة لم تكشف بعد عن مستوى تمثيلها في القمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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السعودية
الرياض
حصار قطر
الأزمة الخليجية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
مصر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

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