السنغال
الخميس 1 مارس 2018 09:16

شاهد: أطفال روضة سنغالية يعدّون مفاجأة لأردوغان

أعد أطفال روضة "تربية" في العاصمة السنغالية "داكار"، مفاجأة عيد ميلاد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي سيزور بلادهم ضمن جولته الأفريقية.

وبعث الأطفال السنغاليون، برفقة مُدرّسيهم، رسالة مفعمة بالبراءة إلى الرئيس التركي لتهنئته بعيد ميلاده (26 شباط/فبراير 1954)، رافعين العلمين التركي والسنغالي.

وتمنّى الأطفال سنة جديدة سعيدة للرئيس أردوغان، عبر هتافات ولافتات عليها عبارات باللغتين التركية والفرنسية، معبّرين عن ترحيبهم بزيارته الرسمية إلى السنغال.

وقالت ندياي ايساتو ندور ضيوف، مديرة الروضة، في حديث للأناضول، إنهم يحبون تركيا بفضل مكانتها بين الدول المسلمة، وجهود رئيسها في مساعدة العالم الإسلامي.

وأضافت المديرة "نُهنئ الرئيس أردوغان حيال جهوده التي يبذلها لأجل العالم الإسلامي والمظلومين والأطفال المسلمين، ولهذا السبب أردنا تقديم هذه المفاجأة له".

وأشارت إلى أن روضة "تربية" تعمل على تدريس الأطفال اللغة الفرنسية والقرآن الكريم، وأنهم يرغبون في تطبيق النموذج التركي فيها بعد استشارة المسؤولين الأتراك.

بدورها، قالت المُدرسّة السنغالية في الروضة، كيتي جيرالدين، إنها تقدّم دورس اللغة الفرنسية للأطفال المسلمين بالرغم من كونها مسيحية.

وأضافت "استغربت عندما تلقيت عرض العمل في الروضة، ولكن اليوم أشعر بارتياح كبير هنا، وأقولها بكل صدق، بسبب التسامح الذي يظهره أعضاء الكادر".

المصدر
الأناضول
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روضة سنغالية
أطفال روضة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
عيد ميلاد
مفاجأة
براءة الأطفال

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