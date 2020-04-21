فيروس كورونا
الثلاثاء 21 أبريل 2020 17:55

شاهد: أطباء يكرمون سائق أجرة قام بتوصيل مرضى للمستشفى مجانا

قام أطباء وممرضون بإحدى المستشفيات في إسبانيا بتكريم سائق سيارة أجرة على جهده في توصيل مرضى للمستشفى دون أخذ مقابل ذلك منهم.

وأفادت صفحة الشركة التي يعمل بها سائق الأجرة، بأن الأطباء اتصلوا على السائق للحضور إلى المستشفى لنقل أحد المرضى، ليفاجأوه بتكريمهم له والوقوف في صف والتصفيق تحيةً له.

الوفيات في إسبانيا

من ناحية أخرى قالت الحكومة الإسبانية إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 430 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 21282 اليوم الثلاثاء.

وهذا العدد أعلى من الزيادة في اليوم السابق التي بلغت 399 حالة وفاة، رغم ثقة المسؤولين في أن انتشار الوباء يتباطأ في إسبانيا إحدى أكثر دول العالم تضررا منه.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات من 200210 إلى 204178 إصابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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