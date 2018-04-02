فنون
الاثنين 2 أبريل 2018 13:48

شاهد: "أضواء التنين" الصيني تتألق في شيكاغو الأمريكية

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، فعالية صينية تحت اسم "أضواء التنين" الذي يجسد ثقافة الصين القديمة والحديثة.

وأجري الاستعراض في مرآب "ملعب سولدجر فيلد"، بشيكاغو، في إطار تنظيمه في عدة أماكن في العالم، حيث تم عرض تماثيل ضوئية لجيش تيراكوتا، والتنين، ودب الباندا، وحيوانات بحرية.

ولاقت الفعالية اهتمامًا من سكان شيكاغو، حيث تضمنت أيضًا، استعراضات راقصة، وأطعمة من المطبخ الصيني.

وستستمر الفعالية حتى الخامس من الشهر الجاري.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أضواء التنين الصيني
فعالية
استعراضات
عروض رقص
شيكاغو الأمريكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
العثور على رضيع اختطفه قرد بالهند
Thumbnail
شاهد: مقاهٍ تركية تتحول لمكتبات شعبية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم