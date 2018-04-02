الاثنين 2 أبريل 2018 13:48
شاهد: "أضواء التنين" الصيني تتألق في شيكاغو الأمريكية
شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، فعالية صينية تحت اسم "أضواء التنين" الذي يجسد ثقافة الصين القديمة والحديثة.
وأجري الاستعراض في مرآب "ملعب سولدجر فيلد"، بشيكاغو، في إطار تنظيمه في عدة أماكن في العالم، حيث تم عرض تماثيل ضوئية لجيش تيراكوتا، والتنين، ودب الباندا، وحيوانات بحرية.
ولاقت الفعالية اهتمامًا من سكان شيكاغو، حيث تضمنت أيضًا، استعراضات راقصة، وأطعمة من المطبخ الصيني.
وستستمر الفعالية حتى الخامس من الشهر الجاري.
المصدر
الأناضول
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