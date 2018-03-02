جوائز الأوسكار
الجمعة 2 مارس 2018 10:40

شاهد: أصناف طعام مزينة بمسحوق الذهب استعدادا لمأدبة الأوسكار

سيتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير وولفغانغ باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد المقبل في لوس أنجليس.

وستكون المأدبة عامرة بأشكال متنوعة من الطعام الشهي يستخدم فيها باك نحو 136 كيلوجراما من لحم ميازاكي واجيو الياباني و1500 بيضة لطيور السمان.

وكشف الطاهي الشهير، الذي يعد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، عن قائمة الطعام المميزة، والتي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوجرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وقال باك (68 عاما) المولود في النمسا: "جميعنا متحمسون حقا وأعتقد فعلا أن الأمر يكون دوما مناسبة خاصة جدا لنا".

وتزيد الأطباق التي ستقدم للضيوف على 50 طبقا وتشمل مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء وقسم مخصص لطعام البحر النيء لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطا بالإضافة لحلوى الماكرون.

وستتطلب المأدبة طاقم عمل يضم أكثر من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لذ وطاب من الأطباق.

وقال باك وعلى وجهه ابتسامة واسعة: "طالما لم تسأم الأوسكار مني فلن أسأم منها".

المصدر
رويترز
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ذهب

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