حياة برية
الأحد 19 يناير 2020 00:08

شاهد: أسود "جلد على عظم" بسبب الجوع في حديقة بالخرطوم

تداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا ومقطع فيديو من أحد الحدائق بالخرطوم تظهر أسودا ولبوءات في حالة مزرية.

وتظهر الصور، التي التقطها أحد النشطاء داخل حديقة القرشي، الأسود في حالة من الهزال والضعف الشديد بسبب الجوع والإهمال، وبرزت عظامها بشكل لافت.
وقال عثمان صالح، الذي نشر الصور في حسابه على تويتر، "انصدمت بوجود خمسة أسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد توفى قريب بسبب الجوع والإهمال".


وأضاف صالح: "الأسود تحتاج جهة تهتم بها وتوفر لهم الأكل الكافي وتعالجهم، وإلا للأسف سوف يموتون"، مشيرا إلى أنهم سيقابلون المسؤولين في الحديقة غدا لبحث كيفية مساعدة الأسود.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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