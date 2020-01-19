شاهد: أسود "جلد على عظم" بسبب الجوع في حديقة بالخرطوم

تداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا ومقطع فيديو من أحد الحدائق بالخرطوم تظهر أسودا ولبوءات في حالة مزرية.

وتظهر الصور، التي التقطها أحد النشطاء داخل حديقة القرشي، الأسود في حالة من الهزال والضعف الشديد بسبب الجوع والإهمال، وبرزت عظامها بشكل لافت.

وقال عثمان صالح، الذي نشر الصور في حسابه على تويتر، "انصدمت بوجود خمسة أسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد توفى قريب بسبب الجوع والإهمال".



وأضاف صالح: "الأسود تحتاج جهة تهتم بها وتوفر لهم الأكل الكافي وتعالجهم، وإلا للأسف سوف يموتون"، مشيرا إلى أنهم سيقابلون المسؤولين في الحديقة غدا لبحث كيفية مساعدة الأسود.

مشيت بالصدفة لحديقة القرشي في خرطوم ٣ وانصدمت بوجود خمسة اسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد اتوفى قريب بسبب الجوع والإهمال 😟 الأسود دي محتاجه جهه تهتم بيها وتوفر ليهم الأكل الكافي وتعالجهم وإلا للاسف برضو حيموتو#لم_تسقط_بعد#حنبنيهو@SudanPMHamdok pic.twitter.com/SSJ26Lscud — Osman Salih (@0smanSalih) January 18, 2020

حديقة حيوان القرشي في السودان الخرطوم...ما تبقى من الاسود بعد موت احدهم

هو في ذمتهم من اعلى السلطة الرئيس اولا وأخيرا ثم من صادهم وتاجر بارواحهم وباعهم ومن اشتراهم واستوردهم ومدير الحديقة والعمال والشعب الذي لم يعترض واستمر في زيارة هذا المعتقل

عليهم جميعا من الله ما يستحقون pic.twitter.com/8z6cu4kuxK — Amina Tarabishi (@amina_tarabishi) January 18, 2020

الحقوووووا اسود حديقة القرشي قبل أن تموت pic.twitter.com/59NLbhfiXc — Raddi (@Raddi75092455) January 18, 2020

يا جماعة موضوع حيوانات الحدائق دي دايرة مراجعة ووقفة.

الصور دي على حسب المصدر قال من (حديقة القرشي)، في الحياة دي مافي أوحش من الإنسان، لاحظ نتيجة الإهمال والجوع الأسود بقت كيف، وين المسؤولين من الحديقة دي، وين السلطات المسؤلة، مفترض تترفع عليهم قضية حالاً ويقفلوهم مع الأسود ديل. pic.twitter.com/9PcZn1oEIk — علوش (@aliadame86) January 18, 2020