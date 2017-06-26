إسبانيا
الاثنين 26 يونيو 2017 22:27

شاهد: أسماك قرش تفزع المصطافين في إسبانيا

أثار ظهور سمكتي قرش على أحد الشواطئ بجزيرة مايوركا الإسبانية حالة من الفزع بين المصطافين الذين سارعوا بالخروج من المياه.

وصور أحد الموجودين لقطات للواقعة التي حدثت (الأحد) في "بلاتيا دي بالما" وحظيت بآلاف المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الواقعة واحدة من مشاهدات عدة لأسماك قرش على شواطئ الجزيرة في مطلع الأسبوع.

وطلب حراس الشواطئ من الزوار الخروج من الماء في شاطئ قريب آخر بعد رصد ثلاثة أنواع لم يتم تحديدها من القرش هناك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر لم يسفر عن إصابات.

ويعتقد أن أكثر من 40 نوعا من أسماك القرش تقطن البحر المتوسط. ورغم ندرة وقوع هجمات على البشر إلا أنها تحدث.

وفي الشهر الماضي أصيب أحد الزوار على جزيرة إيبيزا الإسبانية في هجوم يعتقد أنه لقرش أزرق.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
ذا صن
كلمات مفتاحية
إسبانيا
شواطئ جزيرة
مصطافون
جزيرة مايوركا الإسبانية
أسماك قرش

اقرأ أيضا

Thumbnail
انتهاكات بحق الطلبة القطريين في دول الحصار
Thumbnail
سيناتور جمهوري يشترط حل النزاع مع قطر لتنفيذ صفقات السلاح للخليج

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة